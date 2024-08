Luca Ferrini riconfermato e ‘ridotto’ | La sicurezza è una delega cruciale Integrazione con polizia e volontari

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di domenica 4 agosto 2024)(Partito Repubblicano) è statodal sindaco Enzo Lattuca come assessore, anche se il suo compagno di lista Ivan Piraccini di Azione ha ottenuto più preferenze. Le deleghe sonolocale, coordinamento politicheurbana,, legalità. Assessore, Piraccini non ha fatto mistero di esserci rimasto male "Io lo capisco e tra noi il rapporto è buono, grazie alla alleanza alla quale ho lavorato con tenacia e impegno abbiamo preso il seggio in consiglio comunale occupato da lui. Quanto all’affidamento delle cariche, le scelte le fa il sindaco, è lui l’allenatore e occorre allinearsi a quello che decide. Sono cose che sappiamo, è l’alfabeto della politica". Le sue deleghe sono ridotte rispetto alla precedente legislatura. Non ha più lo sviluppo economico.