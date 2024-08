Lo sbarco dei migranti Mercoledì il tredicesimo Arriveranno 47 persone

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di domenica 4 agosto 2024) Annunciato l’arrivo al porto di Ravenna persera della nave ong Geo Barents con a bordo 47. La nave è attesa verso le 19.40. Nel primo pomeriggio di ieri si trovava a 52 miglia nautiche da Sabrata, sar Libia. Il prefetto di Ravenna, Castrese De Rosa, ha già convocato per questa mattina una prima riunione di coordinamento per concordare con tutti gli enti coinvolti tempi e modalità per l’accoglienza dellerecuperate dalla nave ong. Quasi certamente, come già avvenuto per l’ultimodella Aita Mari il 19 luglio scorso, la nave arriverà alla banchina di Fabbrica Vecchia a Marina di Ravenna, mentre le visite mediche e gli adempimenti di polizia si svolgeranno al Pala De André (in quell’occasione sbarcarono in città 34, parte delle quali è rimasta in un primo momento nel territorio).