LIVE Scherma Olimpiadi Parigi in DIRETTA | in corso la finale per il bronzo poi gli azzurri a caccia dell’oro

(Di domenica 4 agosto 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA26-36. Prima botta del transalpino, Francia a +10. STATI UNITI-FRANCIA 26-35. Chiude un grande assalto il transalpino, Lefort e Chamley-Watson nel penultimo incontro. 26-33. Parata e risposta di Chastanet. 26-32. Una stoccata per parte. 25-31. Itkin porta in fondo alla pedana il suo avversario, e lo punisce. 24-31. Pressa il transalpino, ma a toccare è lo statunitense. 23-31. L’attacco è del francese. STATI UNITI-FRANCIA 23-30. Si getta ancora il transalpino che tocca l’americano mentre scappa all’indietro. Settimo assalto tra Itkin e Chastanet. 23-29. Cartellino rosso per Chamley-Watson, stoccata per la Francia. 23-28. Ancora a segno Pauty, l’americano cambia ancora il fioretto. Si riprende a tirare, 1’09” alla fine del sesto assalto. Problema per Chamley-Watson, tempi che si allungano per un assalto già lento di suo. 22-27.