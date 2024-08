LIVE Italia-Spagna 6-7 Olimpiadi Parigi pallanuoto femminile 2024 in DIRETTA | Giustini accorcia le distanze

Leggi tutta la notizia su oasport

6-7 GOOOL! Con coraggio Sofia forza una conclusione trovando l'incrocio dei pali. 5:40 Cocchiere guadagna una preziosa espulsione. 5-7 Gol. Che beffaL'aveva trovato la parità in contropiede, ma il VAR consegna il +2 alle iberiche con il pallone che dopo aver colpito la traversa è purtroppo entrato. 6:30 La traversa disinnesca il velocissimo contropiede spagnolo, ma la palla resta tra le mani delle iberiche. 5-6 Gol. Forca non vanifica la doppia superiorità numerica. 7:00 Espulsione anche per. Incredibile 7:10 Espulsione Bianconi. Ci risiamo. 5-5 GOOOOLMARLETTAAAA! Al volo l'azzurra piazza la rete della parità a quota 5. 7:50 Contro fallo Garcia. Ripartiamo con Bianconi. 8:00 Di un soffio Espar anticipa Bettini. INIZIO TERZO PERIODO 16:05 Intervallo lungo.