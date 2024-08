La benzina? Patriarcale baluardo del potere bianco Chi è questa donna | l' eco-follia della sinistra italiana

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di domenica 4 agosto 2024) Ne abbiamo viste e sentite tante, mafrancamente ci mancava: «Le fonti fossili sono undel». Ad affermarlo, nel corso di una trasmissione su La 7, è stata Francesca Santolini, giornalista e scrittrice di una certa notorietà negli ambienti“colta” e radical chic. Il primo commento che farebbe un romano, con quel tanto di afflato popolaresco che lo contraddistingue, è “nun se po' senti!”. Che i combustibili fossili possano anche solo avere un collegamento con il “patriarcato”, sinceramente è una tesi indifendibile in punta di logica, ammesso e non concesso che le società “patriarcali” siano ancora in essere e non consegnate ormai in Occidente a un lontano e diverso passato.