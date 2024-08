Kate Middleton ultime notizie | infrange la regola più importante

Leggi tutta la notizia su dilei

(Di domenica 4 agosto 2024) La Principessae il Principe William hanno infranto una. Sono considerati i rappresentanti perfetti della Famiglia Reale: mai una sbavatura, soprattutto in pubblico, dove si sono sempre concessi al loro meglio. Eppure, la Principessa e il Principe del Galles devono attenersi a un rigido protocollo., che al momento sta seguendo la chemioterapia preventiva, ama trascorrere del tempo con i suoi figli, i piccoli George, Charlotte e Louis. E proprio l’amore per George l’avrebbe spinta are le regole, tanto care alla Regina Elisabetta II.e il Principe William hanno infranto unaLa Famiglia Reale al completo deve attenersi al protocollo: le linee guida e le regole sono piuttosto rigide, ma ce n’è una che non dovrebbe mai essere infranta.