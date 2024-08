Jacobelli | Chiesa? Non sottovalutate Marotta! Strategia Inter da seguire

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di domenica 4 agosto 2024) In molti apprezzano l’idea di un Federicoin maglia nerazzurra. Secondo Xaviernon è da escludere che la stessaci stia facendo un pensierino. FUTURO – La Juventus ha ormai dichiaratamente messo alla porta Federico, in scadenza di contratto nel 2025. Tra i tanti clubessati all’esterno italiano, da qualche giorno c’è anche l’. Non è chiaro se questa sia solo una suggestione di mercato, tuttavia in molti ne parlano alimentandola. Anche Javier, che dichiara su: «O entro il 30 di agosto trova un’altra squadra che lo ingaggi ad un prezzo che la Juventus desidererebbe fosse tale da non rimetterci rispetto all’investimento iniziale. Oppure rimane nelle fila bianconere, anche se credo che questa sia una soluzione che non sta bene né all’essato né alla società e a Motta.