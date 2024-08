Italicus | dodici morti ammazzati quaranta feriti nessun colpevole Neanche dopo 50 anni

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di domenica 4 agosto 2024) 4 agosto 1974: alla stazione Tiburtina di Roma è tutto pronto per far partire l’, il treno espresso 1486 delle ore 20.42. Il ponentino romano, la brezza che spira dal mare, rallegra gli animi alla sera, si sta bene eo fa caso a quei 7 minuti di ritardo con cui il convoglio inizia la traversata della bella penisola. Deve arrivare a Monaco di Baviera ma, di tappa in tappa, c’è sempre qualcosa che rallenta, tanto che quando riparte da Bologna il ritardo è già di 26 minuti. Una mezz’oretta. Un lasso di tempo insignificante nell’economia di un lungo viaggio, uno spazio dia importanza nell’arco di una vita, ma maledettamente essenziale se sta per scoppiare l’inferno.