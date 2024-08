In via Scopoli un’altra fuga di gas Proprio come cinque giorni fa

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di domenica 4 agosto 2024) Nastri bianchi e rossi a protezione dei marciapiedi e transenne per impedire il passaggio delle auto. Per tutta la giornata ieri in viasi sono registrati disagi a causa di unadi gas. Il problema è sorto attorno alle 11 quando, forse a causa dei lavori che si stanno effettuando all’incrocio con via Volta, è stata danneggiata una tubazione ed è uscito del gas. Subito la Polizia locale ha bloccato l’accesso alla strada che porta al municipio, collocando transenne all’incrocio con via Sant’Epifanio fino all’intersezione con via Volta. Nel frattempo dalle abitazioni che si affacciano su viaper motivi precauzionali sono stati allontanati i pochi residenti che si trovavano in casa. Il problema si è verificato attorno alle 11 e a quell’ora di un sabato d’inizio agosto non erano molte le persone che si trovavano nei loro appartamenti.