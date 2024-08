In che corsia Marcell Jacobs nella finale alle Olimpiadi? Avversari e startlist 100 metri

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 4 agosto 2024)correrà indei 100, che andrà in scenaore 21.50. Il Campione Olimpico di Tokyo 2020 si è qualificato all’atto conclusivo della gara regina con il miglior tempo di ripescaggio (9.92) e ora andrà a caccia di una nuova impresa: il velocista lombardo crede fermamente nel sogno di salire sul podio e mettersi al collo una medaglia sul rettilineo dello Stade de France. Glifanno paura. Il Messia dell’atletica tricolore sarà totalmente all’esterno, non avrà un rivale sulla destra e sulla sua sinistra ci sarà il botswano Letsile Tebogo (argento iridato in carica). I grandi favoriti della vigilia sono i giamaicania Kishane Thompson (4) e Oblique Seville (6), mentre lo statunitense Noah Lyles si presenta da Campione del Mondo (7).