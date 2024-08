Il Lerici cambia pelle per puntare in alto

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di domenica 4 agosto 2024) Altre due partenze e due nuovi arrivi: ilSportin vista del nuovo campionato di serie B maschile e continua con le operazioni di mercato guardando alla promozione in serie A2. Per il club del presidente Alessandro Sammartano sono appena arrivati due nuovi rinforzi: si tratta del portiere Leonardo Cavo e di Mattia Barrile, attaccante, entrambi in arrivo dal Club Nautico Marina di Carrara, come il nuovo atleta del comparto difesa Alberto Ottazzi. Per l’estremo difensore si tratta, in realtà, di un ritorno: era entrato nella rosa dei Coccodrilli nell’anno della pandemia, ma a causa dell’interruzione del campionato, le strade si erano separate. Sostituirà Francesco Di Donna, fra i pali rossoblù per quattro stagioni, che lascia insieme all’ormai ex compagno Federico Dainese, approdato al Piacenza (A2).