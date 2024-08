Grandi dimissioni a 50 anni | ogni mese 8 600 senior lasciano il posto fisso in Lombardia

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di domenica 4 agosto 2024) Il fenomeno delle, esploso durante la pandemia, sembra arrivato a una battuta d’arresto a Milano e in, almeno considerando i lavoratori più giovani. Così non è per la fascia d’età oltre i 50, che nel 2024 vede una crescita dellevolontarie rispetto all’anno scorso. Aumentano invece per tutte le fasce d’età i licenziamenti per motivi economici, dovuti a crisi aziendali o ad altri fattori, che riguardano soprattutto i rapporti di lavoro a tempo indeterminato. Un quadro che emerge dai dati sulle cessazioni analizzati dalla Uil, che ha messo a confronto il primo trimestre del 2024 con lo stesso periodo dell’anno scorso. Segnali che, uniti all’aumento del ricorso alla cassa integrazione, fotografano un contesto economico in rallentamento nella “locomotiva d’Italia“ e una precarizzazione dei rapporti di lavoro.