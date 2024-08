Gasiorowski e quel rapporto da sfruttare! L’Inter ha un piano – CdS

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di domenica 4 agosto 2024)continua a piacere ad essere monitorato dal, che vorrebbe portare il giovane difensore alla corte di Inzaghi. CALDO – Il nome dicome nuovo possibile difensore delrimane sempre il più caldo. A raccontarlo i colleghi del Corriere dello Sport. Il giovane difensore del Valencia è un classe 2005 e nell’ultima stagione in Liga ha collezionato 14 presenze, tutte spalmate tra inizio e fine campionato. Ad oggi è il nome che più di tutti intriga la dirigenza nerazzurra e soprattutto Oaktree, in prima fila nell’acquisto di giocatori giovani e futuribili. Ad oggi per il ruolo di vice Alessandro Bastoni c’è la soluzione interna di Carlos Augusto, il quale si è proposto al mister nel dopo partita di Pisa-Inter. Ma Inzaghi vuole un difensore di ruolo, in quanto il suo obiettivo èlo di far giocare il brasiliano da laterale tutta fascia.