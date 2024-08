FOTO – Inter Al-Ittihad dà inizio alla missione | primo step verso Monza!

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di domenica 4 agosto 2024) L’mercoledì 7 agosto sfida l’Al-di Benzema a. La squadra saudita, diretta dall’exLaurent Blanc, è atterrata in Italia dopo essere stata in Spagna per l’amichevole con il Betis PENULTIMO TEST – L’, dopo l’1-1 ottenuto in extremis contro il Pisa di Filippo Inzaghi, si prepara agli ultimi due impegni di precampionato contro Al-e Chelsea. Il 17 agosto invece sarà tempo di esordio in campionato contro il Genoa di Alberto Gilardino. I nerazzurri di Simone Inzaghi, orfani di Mehdi Taremi, attendono il rientro anticipato di capitan Lautaro Martinez. L’argentino infatti, vista l’emergenza in attacco, ha deciso di tagliarsi le ferie di almeno due giorni. In ogni caso è difficile possa già vedersi in campo contro la squadra di Laurent Blanc. Chi invece potrebbe esserci è Marcus Thuram.