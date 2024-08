Fermo allarme violenza di genere Casi in aumento | Ma abbiamo più strumenti

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di domenica 4 agosto 2024), 4 agosto 2024 – Nel primo semestre del 2024 sono stati 42 idi codici rossi, 37 gli ammonimenti, di cui 31 emessi perdomestica e 6 per stalking. Numeri che indicano un fenomeno, quello delle violenze die tra le mura domestiche, in netto. L’analisi è stata fatta dalla dirigente della divisione anticrimine, Maria Raffaella Abbate, che ieri mattina in questura ha fatto il punto della situazione: “rilevato questo incremento che da un lato è preoccupante, ma che dall’altro testimonia una maggiore consapevolezza delle donne che si sentono più tutelate dalle forze di polizia e dalla legislazione”. Poi ha confrontato i dati degli omicidi: “In tutta la penisolaassistito a una diminuzione del numero dei delitti in ambito domestico. Sono 141, di cui 49 donne e 44 uccise in un contesto familiare”.