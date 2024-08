Esplosione di lava l’Etna continua a preoccupare

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di domenica 4 agosto 2024) Dalla notte scorsa,, il vulcano attivo più alto d’Europa, ha dato vita a una spettacolare fase parossistica, la quinta a partire dallo scorso 4 luglio. Protagonista principale di questa intensa attività vulcanica è stato il cratere Voragine, che ha eruttato altissime fontane die generato una nube vulcanica che si è elevata fino a 10 chilometri di altezza. Dispersione della cenere e allerta voli La dispersione della cenere vulcanica è avvenuta in direzione Sud-Est, interessando diversi centri abitati della regione etnea. L’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (Ingv) di Catania ha monitorato l’evento, emettendo un bollettino di allerta per il volo, un Vona, di colore rosso, segnalando la pericolosità per l’aviazione.