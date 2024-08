Donald Trump sul ritiro di Angela Carini contro Imane Khelif | Si è scontrata con un trans un bravo pugile uomo – Il video

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di domenica 4 agosto 2024) Ancheha commentato il caso dellaalgerinae l’abbandono sul ring dell’azzurra. Durante un comizio ad Atlanta, l’ex presidente Usa ha rilanciato la fake news secondo sulla sessualità dell’algerina. Dal palcoha raccontato la sua versione dell’indi boxe dello scorso 1 agosto alle Olimpiadi di Parigi, quandoha abbandonato il match finito in appena 46 secondi dopo un destro ricevuto dall’avversaria. «Una campionessa italiana si èsul ring con una persona che ha fatto laizione, un. L’ha colpita due volte così forte che non sapeva cosa stesse succedendo». L’attacco a Kamala Harris che vuol far «picchiare le donne per la tolleranza» Già critico sulla cerimonia di apertura dei Giochi,ha promesso che con lui alla casa Bianca «gli uomini non parteciperanno agli sport femminili».