Domeniche gratis al Mudac Tutte le mostre in vetrina

(Di domenica 4 agosto 2024) Almuseo delle arti Carrara oggi ingresso gratuito al museo e visita guidata alla collezione permanente e alletemporanee, alla presenza di Gabriele Landi autore dell’installazione ’Alle montagne’. Questa domenica, come ogni prima domenica del mese, l’ingresso ai musei comunali è gratuito. Almuseo delle arti Carrara alle 19 è in programma la visita guidata alla collezione permanente del museo e alletemporanee di Paolo Cavinato ‘Direzioni’ e di Gabriele Landi ‘Alle montagne’, che fanno parte della sezione dedicata alle arti visive di White Carrara 2024 – Design is back, a cura di Cinzia Compalati, visitabili fino al 29 settembre. Nell’occasione il pubblico avrà la possibilità di dialogare con l’artista Gabriele Landi, autore di Alle montagne, installazione inedita e site specific realizzata per la project room del