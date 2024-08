Controlli alla serata ’afro’ | sei segnalati per droga

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di domenica 4 agosto 2024) Per garantire il divertimento in sicurezza, nei giorni scorsi i carabinieri delle stazioni di Porto Garibaldi e Goro hanno effettuato nei giorni scorsi un servizio antinei pressi dei parcheggi retrostanti uno stabilimento balneare di Lido di Volano che, durante la settimana, organizza serate in cui viene proposta musica "afro" e che vede la partecipazione di centinaia di giovani. Nell’occasione, i militari hanno controllato decine di giovani, sia a piedi che in auto: per sei ragazzi sono scattate altrettante segnalazioniPrefettura del luogo di residenza, in quanto sono stati trovati in possesso di stupefacenti, prevalentemente marijuana e hashish, per uso personale. Tra di loro sono stati intercettati dai militari due cittadini tedeschi in vacanza ai Lidi e un minorenne. Continua, dunque, l’impegno dei militari per garantire un’estate sicura sulla costa comacchiese.