Bakia Cesenatico mezzo secolo di emozioni

(Di domenica 4 agosto 2024) Ilsi prepara per la stagione 2024-2025. La gloriosa squadra di calcio biancoazzurra, nella cornice del centro sportivo ’Diamanti’ sulla spiaggia, ha presentato le maglie con i tradizionali colori del club e con i colori rossoblu di, visto che negli ultimi anni questa compagine gioca allo stadio Moretti e rappresenta la squadra della città. La prima squadra milita nel campionato di Promozione, capeggiata dal tecnico Michele Benedetti. "Abbiamo confermato giocatori per noi importanti e inserito in rosa degli innesti sui quali crediamo. Il 25 agosto è in calendario la prima partita di Coppa Italia: scorso anno, se avessimo vinto in finale, saremo stati promossi in Eccellenza". Tra i nuovi acquisti l’altra, in ordine alfabetico ci sono Davide Bandieri, Matteo Bellavista, Simone Bravaccini, Michele Ferrari e Filippo Siboni.