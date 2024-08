Arezzo festeggia il patrono San Donato | si accende il cero votivo

Leggi tutta la notizia su corrieretoscano

(Di domenica 4 agosto 2024)– Martedì 6 agostoil suo, San. E sono tante le iniziative in programma per la ricorrenza. Il percorso espositivo I Colori della Giostra celebrerà l’occasione con l’apertura straordinaria e gratuita martedì 6 agosto dalle 14 alle 21,30 (ultimo ingresso alle 21) mentre alle 18,30 è in programma la visita guidata gratuita Alla scoperta delle immagini di Sannel palazzo comunale (prenotazione obbligatoria https://www.discover.com/eventi/celebrazioni-per-san--2024/) a cura dell’Ufficio politiche culturali e turistiche che quest’anno si soffermerà ad ammirare anche l’affresco San Francesco riceve le Stimmate di Agnolo di Lorentino in occasione della lancia d’oro, dedicata alla ricorrenza degli 800 anni dall’evento delle stimmate, che i quattro quartieri si contenderanno in Piazza Grande domenica 1 settembre alle 17.