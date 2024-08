Zielinski e il clamoroso rifiuto prima dell’Inter | No a tanti soldi per restare a Napoli

Leggi tutta la notizia su spazionapoli

(Di sabato 3 agosto 2024) L’intervista dialla Gazzetta dello Sport: il polacco rivela di aver rifiutato un’offerta molto importante e spiega il fallimento dell’ultima stagione delDopo otto anni in azzurro, per Piotrè iniziata da poche settimane una nuova avventura. Il centrocampista ha lasciatoa parametro zero lo scorso 30 giugno e ha scelto l’Inter. Ha già giocato qualche amichevole, compresa quella di ieri contro il Pisa di Filippo Inzaghi: 1-1 il risultato finale, acciuffato solo nei minuti di recupero. Il polacco, che ha trovato l’accordo coi nerazzurri ancordella fine del campionato, va a rinforzare un centrocampo di alto livello: per lui sarà complicato trovare spazio da titolare. Ma la stagione e lunga, le partite sono tante e avere a disposizione in panchina uno come lui è decisamente un lusso.