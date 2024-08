Via dell’Amore in stand by si entrerà acquistando la card

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di sabato 3 agosto 2024) Riomaggiore (La Spezia), 3 agosto 2024 – La gestione della Viapuò attendere. Per il momento si vive ancora sull’onda lunga dell’emozione per la tanto sospirata riapertura di uno dei simboli più affascinanti delle Cinque Terre che collega Riomaggiore a Manarola. Era stata chiusa nel 2012 dopo che una frana aveva ferito alcuni turisti in cammino rendendo necessario un immenso lavoro di ristrutturazione e di messa in sicurezza. Ieri nell’incontro convocato al Parco nazionale delle Cinque Terre a Manarola il consiglio direttivo dell’ente ha però rinviato a lunedì prossimo 5 agosto la stesura di un protocollo definitivo contenente le indicazioni sugli orari di apertura e delle tariffe di accesso. Il presidente della Provincia spezzina, Pierluigi Peracchini, ha intanto richiesto di estendere l’accesso gratuito ai residenti della Spezia.