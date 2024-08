Usa all’Iic New York la presentazione del saggio di Biagio Maimone dedicato a Papa Francesco

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di sabato 3 agosto 2024) Il giornalista, già corrispondente dall’Italia per il quotidiano italo-americano America Oggi Tv, presenterà martedì 15 ottobre alle ore 17.30, nella sala conferenze dell’Istituto italiano di cultura di New, a Park Avenue, il suointitolato “La Comunicazione Creativa per lo sviluppo socio-umanitario”, edito dalla Casa Editrice TraccePerlaMeta. Il libro sta riscuotendo molto interesse in quanto propone la necessità di fondare un nuovo modello comunicativo che ponga al centro la relazione umana e, ancor più, l’emancipazione morale e umana della società odierna. Ladel libro ha ottenuto il patrocinio dell’Istituto italiano di cultura di Newed è stato inserito nel programma delle iniziative per l’edizione 2024 della Settimana della Lingua italiana nel mondo il cui tema quest’anno è ‘L’italiano e il libro: il mondo fra le righe’.