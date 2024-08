Turista travolto e ucciso sul marciapiede a Milano | alcoltest dell’autista due volte sopra il limite

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di sabato 3 agosto 2024) La prima prova al pre-test per l’assunzione di alcol avrebbe fatto segnare un valore di 1,08 grammi di etanolo per litro di sangue. La seconda ha rimandato numeri molto simili: 0,98. Tradotto: il doppio rispetto almassimo consentito dalla norma per mettersi alla guida, pari a 0,50. Quindi, al netto delle analisi a cui è stato sottoposto successivamente in ospedale per trovare conferma definitiva a quei numeri fuorilegge, Hajib E.M. si sarebbe messo al volante del Citroen Berlingo con le insegne di una ditta specializzata in ristrutturazioni edili dopo aver bevuto alcol. Qualche minuto prima delle 16.