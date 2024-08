Turismo record ma senza sold out

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 3 agosto 2024) Spiaggia di velluto, per ilout bisognerà attendere il prossimo week-end. Non basta il Summer Jamboree a fare registrare il tutto esaurito nelle strutture dove le camere disponibili per il fine settimana sono più di trenta e i prezzi sono in linea con quelli della stagione estiva. Dopo le prime proposte folli delle ultime stagioni, dove una camera veniva venduta anche a mille euro a notte, i prezzi sono diminuiti e le disponibilità aumentano nei portali on line dove ci sono anche last minute convenienti. "La stagione sta andando molto bene – spiega Marco Manfredi, presidente di Federalberghi – a differenza degli anni precedenti, complici gli eventi, abbiamo avuto un’ottima risposta anche in periodi che solitamente erano più difficili rispetto ad altri".