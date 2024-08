Tensioni in Medio Oriente | l’Iran prepara rappresaglia contro Israele con droni armati

Leggi tutta la notizia su ilfogliettone

(Di sabato 3 agosto 2024)sta pianificando di lanciaredalla Siria versocome parte di un minacciato attacco diper vendicare l’assassinio del capo dell’ufficio politico di Hamas, Ismail Haniyeh. Secondo fonti anonime citate dall'Osservatorio siriano per i diritti umani, con sede nel Regno Unito, ipotrebbero essere lanciati da aree vicine a Damasco e dal deserto siriano, per far sembrare che siano stati lanciati da gruppi di milizie sostenuti dalin Iraq. Il "Tisha B'Av" I gruppi filo-iraniani avrebbero anche dato ordine di colpire le basi militari americane solo nel caso in cui gli Stati Uniti dovessero intervenire nella difesa didurante l'attacco. Fonti di intelligence occidentale hanno recentemente ipotizzato che l'Iran e Hezbollah possano scegliere il "Tisha B'Av" come giorno per rispondere alla serie di omicidi di