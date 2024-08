Tennis Musetti come il barone De Morpurgo | un’attesa lunga 100 anni E con il doppio femminile…

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 3 agosto 2024) In principio fu ilUberto de, che poi era nato Hubert Louis. Triestino, di una Trieste che era appartenente all’Impero Austro-Ungarico che finì dissolto insieme alla Prima Guerra Mondiale, divenne per l’Italia il vero pioniere del, il primo uomo (assieme a, poco più tardi, Giorgio De Stefani) a mettersi in luce in modo importante nei contesti internazionali. Compreso quello olimpico: nella Parigi del 1924 fu lui a raccogliere una medaglia di bronzo soffertissima, dopo cinque set con Jean Borotra, uno dei Quattro Moschettieri di Francia che, col tempo, sfidarono e spesso superarono le potenze angloamericane. Cent’dopo, è arrivato Lorenzo. La cui storia, chiaramente, è ben diversa da quella di colui che eraperché quel titolo scorreva nelle vene della sua famiglia. E non potrebbe essere altrimenti, dal momento che l’intero mondo è diverso.