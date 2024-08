Sviluppumbria assume C’è posto per sette profili

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di sabato 3 agosto 2024)ha indetto un avviso di selezione pubblica, per titoli e colloquio, per la formazione di graduatorie di personale per i seguentiprofessionali: giuridico (1 unità); tecnico amministrativo (4 unità); contabile (1 unità) e Informatico (1 unità). Personale da utilizzare per il conferimento di incarichi di lavoro a tempo indeterminato, Ccnl del credito. Nuove assunzioni anticipate durante la presentazione del Bilancio sociale 2023 dallo stesso amministratore unico, Michela Sciurpa, in cui sottolineava la necessità di reclutare “altre risorse, personale dinamico, per un naturale ricambio, anche al fine di integrare competenze professionali utili all’Agenzia, che negli ultimi anni ha intensificato di gran lunga le sue attività, attraverso le tre sedi di Perugia, Foligno e Terni". Come presentare domanda.