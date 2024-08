Parma giallo nel fiume Taro | ritrovato il cadavere di una persona È l’ennesimo delitto irrisolto?

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di sabato 3 agosto 2024) Quella attualmente in corso può essere ribattezzata l’estate delle morti irrisolte: dopo il brutale assassinio di Sharon Verezeni, per il quale non c’è ancora un sospettato, e il ritrovamento di un uomo nel veronese in una pozza di sangue in un garage, ecco: un corpo restituito dalil 2 agosto. Il corpo è in avanzato stato di decomposizione, ma secondo quanto rivelato dai primi rilievi dovrebbe appartenere ad un uomo che avrebbe delle ferite all’altezza del torace, motivo per il quale gli inquirenti al momento non escludono alcuna pista. Il ritrovamento del corpo nelCome riferito dalla Gazzetta di, il corpo è stato individuato verso le 18 in prossimità del Ponteda un automobilista che, scioccato e incredulo dell’orrore che si era materializzato proprio davanti ai suoi occhi, ha dato l’allarme.