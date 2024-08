Parigi 2024 Vela Tita e Banti partono bene | primi nel Nacra 17 dopo tre regate

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di sabato 3 agosto 2024) Un inizio da campioni olimpici e mondiali in carica. Ruggeroe Caterinaguidano la classifica dei17trealle Olimpiadi di. La coppia azzurra ha vinto le prime due race e si è accontentata del secondo posto nella terza e ultima gara di giornata. Al momento quindisono in testa alla classifica con un totale di 4 punti e un netto di 2, visto che il punteggio peggiore scartato al momento è proprio la seconda piazza con cui hanno chiuso la giornata in acqua. Dietro di loro gli argentini Mateo Majdalani ed Eugenia Bosco, secondi con un punteggio totale di 9 e un netto di 4, mentre a completare il podio provvisorio è la Finlandia con Sinem Kurtbay e Akseli Keskinen che trovano lo score di 3-7-4 (14, 7).