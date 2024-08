Parigi 2024 atletica | Beppe Grillo eliminato nelle qualificazioni dei 100 metri

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di sabato 3 agosto 2024) Surreale curiosità dall’alle Olimpiadi di. Questa mattina, tra gli iscritti allepreliminari per l’ingressobatterie dei 100, dove vedremo fra pochi minuti anche Marcell Jacobs e Chituru Ali, era presente anche un velocista dal nome davvero particolare:. Sì, proprio come l’ex comico e poi fondatore del Movimento 5 Stelle, ma è solo un omonimo ventunenne che gareggia rappresentando l’isola molto legata all’Italia., però, è stato: è arrivato quinto nella sesta batteria, non basta per avanzare. Dunque, non ci potrà essere un confronto diretto trae uno tra Jacobs e Ali: sarà per una prossima occasione.dei 100SportFace.