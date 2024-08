PALINSESTI 11-17 AGOSTO 2024 | FERRAGOSTO TRA IL TROFEO BERLUSCONI MAXIMA E COBRA 11

Leggi tutta la notizia su bubinoblog

(Di sabato 3 agosto 2024)Rai, Mediaset, La7, Tv8 e Nove dall’11 al 17: La settimana di ferrtra repliche di fiction e varietà. Rai1 D: Mina Settembre 2 (6/6) R L: Nero a Metà 3 (4/6) R M: Màxima (1/3, serie sulla Regina d’Olanda) new M: Tv Movie G: Film V: Arena Suzuki dai 60 ai 2000 (1/3) R S: Sister Act Canale 5 D: Segreti di Famiglia (3 Ep.) 1°Tv L: Zelig (1/3) R M: IISilvio(20:30) M: Ciao Darwin 9 (5/10) R G: Michelle Impossible & Friends (3/3) R V: Fragili (1/1) 1°Tv S: Lo Show dei Record (9/12) R Altre segnalazioni 15 e 16ore 14:00 – Pietro Mennea. Altre segnalazioni Il 15/08 Pomeriggio 5 News e Morning News non andranno in onda. Le soap saranno inedite. Rai2 D: Giochi della XXXIII Olimpiade L: C.S.I.