Olimpiadi l’altro medagliere | non solo i quarti posti l’Italia prima in un’altra classifica

(Di sabato 3 agosto 2024) Ledi Parigi 2024 continuano a regalare grandi soddisfazioni al. La giornata di sabato 3 agosto ha già regalato una grande emozione agli azzurri: Marta Maggetti si è regalata la medaglia d’oro nel windsurf. Sono già sei le medaglie più preziose per, 18 in totale dall’inizio della competizione. Come già anticipato in un articolo pubblicato da CalcioWeb,ha sfiorato tante altre medaglie. Gli azzurri hanno conquistato più medaglie di ‘legno’ di tutti, addirittura 12 contro le 9 di Canada e Gran Bretagna. Poi Cina, USA, Francia, Paesi Bassi, Germania, Australia e Spagna. ItaliainGli azzurri guidano anchespeciale: quella dei quinti. Sono ben 11 quelli conquistati dal, seguita dalla Germania con 10, poi gli USA e la Francia con 8 e la coppia Canada-Gran Bretagna con 7.