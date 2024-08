Non solo Khelif nella boxe a Parigi 2024 Lin debutta e vince

Leggi tutta la notizia su seriea24

(Di sabato 3 agosto 2024) (Adnkronos) – NonImane. Alle Olimpiadi diLin Yu Ting, pugile taiwanese che supera il primo turno del torneo -57 kg battendo l’uzbeka Sitora Turdibekobq con un verdetto unanime. Come l’algerina, che ha battuto l’italiana Angela Carini ieri, anche l’atleta di Taiwan è stata esclusa dai Mondiali 2023 dopo il mancato superamento di un imprecisato ‘gender test’ effettuato dall’Iba, l’ente che ha organizzato la rassegna iridata. Lin, che ha 28 anni e non si definisce né transgender né intersex, ha 3 anni in più rispetto ae un curriculum decisamente più corposo: due titoli Mondiali e un record con 41 vittorie e 14 sconfitte. Ha iniziato la carriera nel 2013, con l’oro vinto ai Mondiali jr in Bulgaria. L’atleta asiatica partecipa alle Olimpiadi per la seconda volta.