Monza pannelli fotovoltaici su due scuole | produrranno elettricità anche per il quartiere

(Di sabato 3 agosto 2024) La conversione energetica verso un modello di sostenibilità ambientale partirà dalla. Si avvicina sempre più l’arrivo della prima Comunità energetica rinnovabile (Cer) in città, che interesserà la scuola primaria Don Milani e l’Iti Hensemberger, entrambe nelTriante. “Una quota parte dei 500mila euro di oneri urbanistici di Esselunga per il punto vendita di viale Libertà viene destinata proprio a questa prima Cer – chiarisce l’assessora all’ambiente, Giada Turato –. Abbiamo già pronta la bozza di statuto, in attesa che arrivino i finanziamenti da Regione Lombardia. Entro ottobre avremo il progetto esecutivo e per inizio 2025 dovrebbe entrare in funzione”.