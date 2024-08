Manchester City Guardiola | Haaland sta meglio Maresca? Contento per lui

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di sabato 3 agosto 2024) Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia dell’amichevole negli Usa del suocontro il Chelsea, Pepha toccato vari temi, a partire dalle condizioni di Erling: “Sta, mi auguro che possa giocare qualche minuto“. Sulla multa da oltre due milioni che il club inglese dovrà pagare in virtù dei ritardi nell’inizio del match o della ripresa dopo l’intervallo, il tecnico catalano ha scherzato: “Farò dei discorsi più brevi“.non ha voluto rispondere in merito al possibile trasferimento di Julian Alvarez all’Atletico Madrid, mentre ha speso parole al miele per Enzo, suo vice fino a qualche anno fa e ora tecnico del Chelsea: “Sono davvero felice per lui: è una persona incredibile e ha fatto un ottimo lavoro al Leicester, riportando il club in Premier League.