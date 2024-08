L’ex sindaco in visita | A Torre del Gallo una situazione grave

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di sabato 3 agosto 2024) Tre suicidi dall’inizio dell’anno, sovraffollamento e una struttura con diversi problemi. Ieri il deputato azzurro ed exdi Pavia Alessandro Cattaneo hato il carcere didel. Larientrava nel percorso “Estate in carcere“, un’iniziativa di "comune sentire operativo" che Forza Italia promuove con il Partito Radicale. "Sono quasi 700 i detenuti – ha detto Cattaneo all’uscita – a fronte di una capienza massima di 515. Gli operatori fanno tutto il possibile per rendere vivibile il contesto, ma lae noi abbiamo fatto proposte di legge per alleggerire il carico delle carceri. Forza Italia auspica un incremento, laddove possibile, dei percorsi di recupero dei detenuti fuori dal carcere attraverso convenzioni con associazioni di volontariato e professionali".