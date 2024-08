Le prigioni libiche sono disumane l’unica soluzione è scappare Sennò muori | i racconti dei migranti salvati dalla nave di Emergency

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di sabato 3 agosto 2024) “Le condizioni dellenonumane. Bevevamo l’acqua da terra perché non ce ne davano. Ci davano mezzo pezzo di formaggio e un pezzo di pane al giorno. Giusto per non morire di fame. A volte sparavano in aria con i kalashnikov per farci capire che potevano spararci quando volevano. Ci trattavano come animali”. Y. arrivaSiria. È scappato dal suo paese a causaguerra. E dopo aver raggiunto la Libia, per tre volte ha provato ad attraversare il Mediterraneo. Ma per tre volte è stato respinto e riportato sulle coste. “Lì la situazione è molto brutta sia per colpa del governo sia per colpa dei trafficanti. Per loro è tutto un business. La prima volta ho pagato i trafficanti per venire in Europa. Hanno preso i soldi, ma ci hanno portato in mezzo al deserto. Lì ci hanno consegnato al governo libico.