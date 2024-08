Elena e i Best Photography Awards | Il successo fra dedizione ed estro

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di sabato 3 agosto 2024) La foto di uno scorcio della Val D’Orcia si è classificata 2° ale ha ricevuto un Honorable Mention al concorso internazionale ND. Lo scatto ha come titolo "Il Cuore della Toscana" ed è opera di una fotografa di origini lucchesi, "naturalizzata" pisana. Si tratta diPardini: classe 1983, innamorata dei viaggi e della fotografia, ormai freelance professionista e collaboratrice anche de La Nazione di Pisa. "Fin da quando sono piccola – dice– viaggio con la fotocamera. Dal 2012, realizzando il mio sogno, mi dedico a fotografare varie realtà turistiche, strutture ricettive, still life, food, eventi e molto altro". Alla base delci sono passione e strenuasecondo la fotografa: "Mi sono serviti due anni di ricerca per essere soddisfatta dello scatto.