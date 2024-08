È il mese delle due Fiere ad Arezzo Agosto si apre e si chiude in un trionfo di banchi

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di sabato 3 agosto 2024), 32024 – Arrivano alla spicciolata, ma il flusso è costante. E si "prendono" pezzi di Piazza Grande che nel giro di poche ore, diventa palcoscenico, dell’Antiquaria. Sono gli espositori che ogni, guadagnano il "terreno di caccia" o se preferite, il red capert nel cuore della città. Camioncini, furgoni, station wagon stracariche di oggetti che portano storie dal passato ma di quelle che non passano mai di moda. Anche perché, la Fiera è un richiamo, irresistibile, per appassionati da tutt’Italia e una straordinaria scoperta per i turisti che in questi giorni sfidano temperature africane senza rinunciare a un tuffo nella bellezza del centro storico.