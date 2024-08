Anna da record 5 settimana in testa alla classifica degli album

Leggi tutta la notizia su spettacolo.eu

(Di sabato 3 agosto 2024)è per la quintadi fila incon Vera Baddie, era dal 2008 che un’artista femminile non raggiungeva questo traguardo in Italiaè inarrestabile e sorpassa tutti: il suoVera Baddie trascorre la quinta#1 della(Fimi/GFK) in Italia, infrangendo unimbattuto da 16 anni: non solo ha battuto quello della cantautrice Adele rimasta in vetta per 4 settimane consecutive tra il 2015 e il 2016, ma è anche la prima artista femminile a restare in vetta per 1 mese con il suo disco dal 2008 in Italia. L’, scritto interamente da, è già certificato Disco di Platino e sta riscuotendo un enorme successo.