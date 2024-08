Agresti | Arnautovic blocca un altro attaccante per l’Inter! C’è una speranza

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di sabato 3 agosto 2024) La prestazione di, ma anche quella di Correa e Salcedo, ieri nell’amichevole Pisa-Inter ha lasciato molto a desiderare. Complice l’infortunio di Taremi si è aperto di nuovo il discorso su unda prendere in rosa:fa il punto a Radio Radio, evidenziando come l’austriaco possa essere in uscita. IN USCITA – Stefanoè convinto che in attaccovoglia completare più di un’operazione fra entrata e uscita. Ma con un problema: «Markostando l’ingresso di un. Su questo non ci sono dubbi,stando l’ingresso di unspera di riuscire a convincerlo ad andarsene. Vediamo se riusciranno a trovare una soluzione per lui, ma credo che questo sia uno dei problemi che deve affrontare. Non è un grande problema, perché nel quartetto comunque è a posto.