A che ora la finale Errani Paolini-Andreeva Shnaider alle Olimpiadi | il programma e le 2 partite precedenti

(Di sabato 3 agosto 2024) Sarae Jasmine, in una parola le prime italiane della storia a giocare una. Domani sarà una domenica storica per il tennis tricolore, perché mai l’Italia aveva vissuto una simile emozione, e anche il luogo è un po’ quello “sacro”: la terra del Roland Garros. Proprio la stessa che, meno di due mesi fa, aveva il nostro Paese presente in tre finali su cinque del secondo Slam dell’anno, nonché in quattro semifinali su cinque. Per Jasmine, alla seconda volta, un altro pezzo di storia nel proprio cammino che la sta già vedendo al numero 5 del mondo in singolare (e potrebbe non essere finita qui, anzi). Per Sara, a proposito di cinque, è medaglia alla quinta rassegna a cinque cerchi. Una sola persona è riuscita ad andare per la prima volta a medaglia al quinto tentativo olimpico: una leggenda, Tania Cagnotto.