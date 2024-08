A che ora la finale di Fabbri oggi alle Olimpiadi | programma esatto avversari tv

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 3 agosto 2024)sabato 3 agosto (ore 19.35) va in scena ladi getto del peso maschiledi Parigi 2024, uno degli atti conclusivi più attesi per l’Italia all’interno deldi atletica leggera. In pedana si presenterà infatti una delle carte da medaglia più vive della spedizione tricolore, ovvero Leonardo. Il primatista italiano ha sempre vinto in stagione ed è sempre andato oltre i ventidue metri nelle undici gare in cui si è imposto, con il picco del record nazionale di 22.95 metri raggiunto a metà maggio. La qualificazione di ieri è stata sofferta per il colosso toscano, costretto al terzo tentativo dove ha stampato 21.76 (miglior misura della serata) per accedere all’atto conclusivo.