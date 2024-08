27 luglio 2024 – Trump lancia avviso di licenziamento per il presidente della Sec ente federale di vigilanza sulla Borsa

Leggi tutta la notizia su strumentipolitici

(Di sabato 3 agosto 2024) “Il primo giorno licenzierò Gary Gensler“. Così Donald, intervenendo alla Bitcoin Conference di Nashville, nel Tennesse, scatenando un forte applauso, secondo quanto riporta Axios. Gensler è ilSec, Securities and exchange commission, l’preposto alla. In vista di un suo probabile ritorno in Catalogna, l’exGeneralitat catalana, il leader indipendentista Carles Puigdemont, su cui pesa un mandato d’arresto del tribunale spagnolo, ha ribadito che un suo eventuale arresto sarebbe “illegale“. Almeno undici persone sarebbero state uccise in un attacco che ha colpito un campo da calcio sulle alture del Golan occupate da Israele. L’esercito di Israele (IDF) ha dichiarato che un razzo è cadutozona di Majdal Shams. Sembra che la maggior parte delle vittime siano bambini e adolescenti fra i 10 e i 20 anni.