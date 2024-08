Valorant è disponibile gratis su PS5 e Xbox Series X|S

Leggi tutta la notizia su game-experience

(Di venerdì 2 agosto 2024) Riot Games ha rilasciato a sorpresasu consoleXS e PS5 nel corso di questa giornata del 2 Agosto 2024. Dopo un breve periodo di Open Beta, la versione console dinegli Stati Uniti, in Canada, in Europa, in Giappone e in Brasile presentando ovviamente lo stesso gameplay, gli stessi eroi e le stesse abilità della versione per PC. Riot Games ha confermato che per mantenere “l’integrità competitiva” i giocatori su PC non riceveranno nemmeno il supporto per i controller, aggiungendo chesupporterà la progressione incrociata, quindi tutte le skin e i progressi verranno trasferiti tra PC e console. Inoltre sia i giocatori su PC che quelli su console riceveranno anche versioni simultanee della piattaforma, tra cui patch di bilanciamento, nuovi agenti, aggiornamenti delle mappe, contenuti premium e altro ancora.