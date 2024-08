Tutte le date per scoprire FC 25 | il calendario delle novità

Leggi tutta la notizia su imiglioridififa

(Di venerdì 2 agosto 2024) Se non vuoi perderti nessuna notizia su EA SPORTS FC 25, sei nel posto giusto! In questo articolo troveraileimportanti perlesu FC 25, inclusi aggiornamenti sul gameplay, annunci esclusivi e altre informazioni imperdibili. Abbiamo raccolto per te undettagliato per assicurarti di essere sempre aggiornato e non perdere nessun dettaglio sul gioco di calcio più atteso dell’anno. A luglio, oltre al trailer di presentazione ufficiale, EA ha pubblicato i video approfondimenti sul gameplay e sulla modalità Rush, cosa ci attende ad agosto prima dell’uscita del gioco? Il 2 agosto arrivano leper la carriera Il 7 agosto sarà la volta dila modalità più giocata ovvero Ultimate Team Man mano che EA svelerà le nuove, questosarà aggiornato! Quindi tornate a trovarci.