Toyota GR Corolla | novità e prestazioni della sportiva giapponese

Leggi tutta la notizia su tuttotek

(Di venerdì 2 agosto 2024) LaGR, disponibile in Giappone, Nord America e Australia, introduce un cambio automatico a 8 rapporti e migliora il motore turbo da 1,6 litri LaGR, per ora, rimane un sogno irraggiungibile per l’Europa, essendo disponibile solo in Giappone, Nord America e Australia. Questo è un vero peccato, dato che la hot hatchha tutte le caratteristiche per offrire un’esperienza di guida entusiasmante, soprattutto con leintrodotte per il Model Year 2025 negli Stati Uniti. Vediamo come la GRè stata aggiornata, sia nell’estetica che nella meccanica. Il cambiamento più significativo riguarda la trasmissione. Oltre al cambio manuale a 6 rapporti, ora è disponibile un cambio automatico a 8 rapporti, lo stesso utilizzato su GR Supra e GR86.