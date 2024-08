Temptation Island 11 la tentatrice Nicole e Raul Dumitras si stanno frequentando ancora? Parla lei e chiarisce i dubbi dei fan

Leggi tutta la notizia su isaechia

(Di venerdì 2 agosto 2024)Belloni è lache abbiamo imparato a conoscere all’interno di quest’ultima edizione di. Qui, la giovane ha messo a dura prova i sentimenti di Alex Petri, ad oggi ex fidanzato di Vittoria Bricarello. Tra loro è nata infatti una bella alchimia che però, una volta terminata l’esperienza non è proseguita a telecamere spente. Ma come sono i rapporti ad oggi con l’uomo? A svelarlo è stata la diretta interessata tramite un box domande su Instagram: Nonostante non sia scattata la scintilla, siamo rimasti in buoni rapporti. E’ stata comunque la persona con cui ho trascorso molti dei momenti nel villaggio e sono contenta di averlo conosciuto perché è una bella persona. Spero che possa trovare una persona che lo faccia stare bene e riesca a tirare fuori il meglio da lui.